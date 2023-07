Nach einer starken Börsenwoche ist den Aktienindizes am freitäglichen Endspurt die Puste ausgegangen. Konnten am Donnerstag noch 16.189 Punkte im Dax erreicht werden, ging es am Freitag bis zum Börsenschluss um 111 Punkte wieder runter. Dennoch wurde die Woche mit einem Plus von 2,4 % beendet. Ähnlich stark, mit einem Plus von 2,38 %, ging der Dow Jones Industrial Index mit 34.509 Punkten ins Wochenende. Doch mit rückläufiger Inflation, aber robusten Konjunkturdaten in den USA rücken nun wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...