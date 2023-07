Sehr geehrte Leser/innen,DAX-Index: Der DAX-Index bildete am 16.6.2023 bei 16.427,42 Punkten innerhalb eines X-Sequentials Zeitzielbereichs einen Hochpunkt aus. Diesem Hochpunkt folgte ein Tief bei 15.713,70 Punkten. Der DAX-Index fand im Anschluss mit 16.209,29 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16.185 Punkten, was zu tieferen Kursen bis 15.456,16 Punkten am 7.7.2023 führte. In der letzten Handelswoche verlief der DAX-Index sehr fest. Eine Kurszielzone in Abwärtsrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...