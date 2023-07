Der amerikanische Bauzulieferer Vulcan Materials Company (ISIN: US9291601097, NYSE: VMC) zahlt am 6. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 43 US-Cents an seine Anteilseigner. Record date ist der 17. August 2023. Im Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (40 US-Cents) um 7,5 Prozent erhöht. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,72 US-Dollar aus. Beim aktuellen ...

