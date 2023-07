Das Instrument JOHB BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.07.2023The instrument JOHB BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.07.2023 and ex capital adjustment on 18.07.2023Das Instrument LU6A ID1000125909 MATAHARI PUT. RP 50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023The instrument LU6A ID1000125909 MATAHARI PUT. RP 50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.07.2023Das Instrument 17Q1 CNE100003PG4 PHARMARON BEIJING H YC1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.07.2023The instrument 17Q1 CNE100003PG4 PHARMARON BEIJING H YC1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.07.2023 and ex capital adjustment on 18.07.2023Das Instrument AMI DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023The instrument AMI DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.07.2023Das Instrument 3QK FR0011814938 BOOSTHEAT SAS EO -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.07.2023The instrument 3QK FR0011814938 BOOSTHEAT SAS EO -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.07.2023 and ex capital adjustment on 18.07.2023Das Instrument 2EB0 US74907L2016 QUOIN PHARMACEUT.ADR5000 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.07.2023The instrument 2EB0 US74907L2016 QUOIN PHARMACEUT.ADR5000 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.07.2023