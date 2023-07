The following instruments on XETRA do have their first trading 17.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.07.2023Aktien1 IT0005549768 Green Oleo S.p.A.2 KYG5244R1083 Keep Inc.3 EE3100006040 Pro Kapital Grupp AS4 CNE100003HQ0 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.5 CA75974M1059 Renegade Gold Inc.Anleihen/ETF1 XS2649033359 BMW Finance N.V.2 USU1638HAA50 Civitas Resources Inc.3 USC3318LAC57 Element Fleet Management Corp.4 FR001400JEA2 Banque Stellantis France S.A.5 XS2651081304 Abu Dhabi Commercial Bank6 DE000A3LJCB4 EPH Group AG7 CH0391647986 HOCHDORF Holding AG8 AT0000A1DBM5 S IMMO AG9 DE000A3MQT14 Sächsische Aufbaubank -Förderbank-10 FR001400J861 TDF Infrastructure SAS11 DE000A30VHD7 TO Holding 1 GmbH12 XS2517107590 Credit Agricole CIB Financial Solutions13 DE000HLB43H0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 IE0003NQ0IY5 Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF15 IE000TL3PL69 Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF16 IE000LAUZQT6 Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF17 IE0008YN0OY8 Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF