DJ PTA-Adhoc: Ahlers AG: Veräußerung des Geschäftsbetriebs durch den Insolvenzverwalter

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Herford (pta/17.07.2023/09:02) - Veräußerung des Geschäftsbetriebs durch den Insolvenzverwalter

Herford, 17. Juli 2023 - Nach der zum 15. Juli 2023 erfolgten Eröffnung der Insolvenzverfahren über die Vermögen der Ahlers AG sowie der Ahlers P.C. GmbH, der Baldessarini GmbH, der PIONEER Jeans-Bekleidung GmbH, der Pionier Berufskleidung GmbH, der Ahlers Zentralverwaltung GmbH, der Ahlers Vertrieb GmbH, der Ahlers Retail GmbH und der Ahlers Textilhandel GmbH & Co. KG haben deren Insolvenzverwalter Vermögenswerte aus den Insolvenzmassen veräußert.

Käuferinnen werden Gesellschaften der Röther-Gruppe aus Michelfeld sein. Gegenstand der Veräußerung werden die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs der Ahlers-Gruppe mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, PIONEER Jeans und Pionier Berufskleidung bestimmten materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände, die Anteile an der Gesellschaft Otto Kern und an den Vertriebsgesellschaften in Polen, Schweiz, Frankreich, Österreich, Ungarn und Spanien sowie die Anteile an der Produktionsgesellschaft in Sri Lanka sein. Der Veräußerungserlös steht den Gläubigern zu.

Die Unterzeichnung der Verträge wird kurzfristig erfolgen. Ihr Vollzug wird unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen stehen, darunter der Abschluss von Vereinbarungen mit Lizenzgebern und der Vollzug von Restrukturierungsmaßnahmen.

Bei der Ahlers AG i.I. verbleibende Beteiligungen und Vermögensgegenstände werden im Zuge der Insolvenzverfahren liquidiert.

(Ende)

Aussender: Ahlers AG Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Kessler Tel.: +49 5221 979-433 E-Mail: ralf.kessler@ahlers-group.com Website: www.ahlers-ag.com

ISIN(s): DE0005009740 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 03:02 ET (07:02 GMT)