Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag auf ein neues Jahreshoch bei 15.720 Punkten, zur Schlussglocke notierte der Index allerdings nahezu unverändert. Rückblick: Nachdem die Tech-Werte zum Start in die zweite Juli-Woche bis auf das neue Monatstief bei 14.925 und damit erneut unter 15.000 Punkte zurückgefallen waren, drehten die Kurse in den Folgetagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...