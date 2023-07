EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung / Schlagwort(e): Finanzierung/ESG

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. HOWOGE veröffentlicht Social Finance Framework Berlin, 17. Juli 2023. Die kommunale HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH hat erstmalig ein Social Finance Framework veröffentlicht. Das Rahmenwerk für soziale Finanzierungsinstrumente wurde durch eine Second Party Opinion von ISS ESG bestätigt. In dem Framework sind die sozialen Kriterien für die Auswahl eines Portfolios festgelegt, für das die Emissionserlöse eingesetzt werden können. "Das Social Finance Framework ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung einer diversifizierten und nachhaltigen Finanzierungsstruktur", sagt Katharina Greis, kaufmännische Geschäftsführerin der HOWOGE. "Wir erhalten damit die maximale Flexibilität bei der Auswahl der Finanzierungsinstrumente in volatilen Zinsmärkten und schaffen die Voraussetzung, um weiter bezahlbaren Wohnraum zu errichten." Die Eckpunkte des Papiers orientieren sich an den Vorgaben der Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin. Dazu zählen u. a. die maximale Miete für freifinanzierte Neubauwohnungen, die Förderquote für Neubau und Bestand sowie die durchschnittliche Miete bei Bestandswohnungen unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Werden diese Kriterien erfüllt, können die Emissionserlöse für Neubau, Modernisierung oder den Ankauf von Beständen eingesetzt werden. Das Framework richtet sich nach den Grundsätzen der Social Bond Principles der International Capital Market Association und der Social Loan Principles der Loan Syndications and Trading Association und der Loan Market Association. Weitere Informationen unter: https://ir.howoge.de Social Finance Framework: https://ir.howoge.de/howoge/pdf/de/social_finance_framework_HOWOGE_2023_EN.pdf Second Party Opinion: https://ir.howoge.de/howoge/pdf/de/second_party_opinion_HOWOGE_2023_EN.pdf Über die HOWOGE Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 75.400 Wohnungen (Stand 31.12.2022) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubauten und Großsanierungen von Schulen. "Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt." Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.



