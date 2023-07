Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen und US-Staatsanleihen haben ihre Kursgewinne vom Vortag nicht weiter ausbauen können und am Freitag stattdessen leicht nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die Verbraucherstimmung in den USA habe sich im Juli angesichts einer nachlassenden Inflation überraschend stark aufgehellt und sei so gut wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Das Barometer sei um 8,2 auf 72,6 Punkte gestiegen, wie die Universität Michigan mitgeteilt habe. Das sei der höchste Wert seit September 2021. Ökonomen hätten lediglich mit einem Anstieg auf 65,5 Punkte gerechnet. Die Konsumenten hätten sowohl ihre Lage besser als im Vormonat als auch die Aussichten für die kommenden Monate bewertet. ...

