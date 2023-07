Köln (www.fondscheck.de) - Im Juni verkündete die US-amerikanische Notenbank die von den Marktteilnehmern allgemein erwartete Zinserhöhungspause, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Bei moderater Volatilität habe dies zu einem insgesamt freundlichen Umfeld an den weltweiten Aktienmärkten geführt. Besonders deutliche Kursgewinne hätten die Aktienmärkte in den USA und im Euro-Raum verzeichnet. An den Rentenmärkten hätten die Segmente der Staatsanleihen und der Unternehmensanleihen Verluste verbucht, während sich das Segment der Hochzinsanleihen freundlich entwickelt habe. ...

