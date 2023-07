ADVA Optical Networking -0.15% Silberpfeil60 (AKTIEN01): Agrarprodukte: Die Getreidepreise an der Börse in Chicago schwankten diese Woche kaum. Das US-Landwirtschaftsministerium hob seine Schätzungen zur Maisproduktion an. Das mag paradox erscheinen, da durch die Trockenheit die Ernteerträge in den USA tendenziell zurückgehen. Daher ist auch ein anderer Faktor zu berücksichtigen, und zwar die Maisanbauflächen. Ihr deutlicher Anstieg in dieser Saison macht die Auswirkungen der ungünstigen Witterung wett. Der Maispreis stabilisierte sich bei 510 Cent, der Weizenpreis lag bei 650 Cent je Scheffel. https://de.marketscreener.com/ (17.07. 06:59) >> mehr comments zu ADVA Optical Networking: ...

