Zum Ende einer starken Börsenwoche ging der Wall Street am Freitag etwas die Luft aus. Angesichts der zuletzt aber deutlich gesunkenen US-Inflation bleibt die positive Stimmung an den US-Börsen aufgrund der gesunkenen Zins- und Rezessionssorgen aber ungebrochen. Der Dow Jones stieg um 0,33 % auf 34.509 Punkte und erreichte damit ein Wochenplus von 2,3 %. Der marktbreitere S&P 500 konnte da nicht ganz mithalten und gab am Freitag um 0,10 % auf 4.505 Punkte nach. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 0,04 % bei 15.565 Punkten. Größter Gewinner im Dow war der Krankenversicherer Unitedhealth (+ 7,24 % auf 480,17 $). Die Aktie profitierte von der Anhebung der Jahresziele aufgrund des gut laufenden Geschäfts. Aktuelle Konjunkturdaten gab es heute Morgen aus China: Das Statistikamt in Peking meldete für die Chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal ein Wachstum von 6,3 %. Die offizielle Wachstumsprognose der Regierung von 7,3 % wurde damit verfehlt. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,57 % bei 16.105 Punkten und setzte damit heute im frühen Handel die am Freitag begonnene Konsolidierung fort.



