Mitch Evans (Jaguar) und Jake Dennis (Avalanche Andretti) haben am Wochenende die beiden Formel-E-Rennen in Rom gewonnen. Das Sonntags-Rennen könnte eine Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft gewesen sein - Porsche-Pilot Pascal Wehrlein hat nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Im 13. Saisonrennen am Samstag gelang Jaguar-Werksfahrer Mitch Evans quasi ein doppelter Hattrick: Da der Neuseeländer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...