Schnell nach unten, aber auch schnell wieder nach oben - die DAX-Kursdelle von vorletzter Woche ist fast wieder wettgemacht. Und jetzt Quartalszahlen als Treiber? Eher nicht, heißt es am Markt, zumindest nicht die Zahlen für das zweite Quartal.17. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Derzeit scheint Atemholen angesagt, nach den kräftigen Gewinnen der Vorwoche infolge der niedriger als erwartet ausgefallen Inflation in den USA. Am Montagmorgen steht der DAX bei 16.073 Punkten nach 16.106 Zählern ...

