Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche war geprägt von der Erleichterung wegen des nachlassenden Inflationsdrucks in den USA, so die Analysten der Helaba.Die Zinserwartungen bezüglich der FED seien mit Blick auf die verbleibenden Monate des Jahres nach Juli etwas reduziert worden. Da die Arbeitsmarktentwicklung aber noch immer robust sei und FED-Vertreter auf die Notenwendigkeit eher von zwei als von einer Zinserhöhung verwiesen hätten, sei das Auspreisen der Zinserhöhungen zum Stehen gekommen und habe am Freitag sowohl den Renten- als auch den Aktienmarkt unter leichten Druck gesetzt, ebenso wie den Euro. Die Kursgewinne der Vorwoche seien trotzdem in allen drei Segmenten ansehnlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...