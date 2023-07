ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, das der Dow Jones es in dieser Handelswoche geschafft hat, sich von der SMA50 (aktuell bei 33.861 Punkten) aufwärts an und über die SMA20 (aktuell bei 34.336 Punkten) zu schieben und festzusetzen.DOW Rahmenbedingungen:DOW Rückblick: (10.07.2023 - 14.07.2023)Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 33.830 Punkten. Damit notierte der Index 796 Punkte unter dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche und 110 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss am Freitagabend. ...

