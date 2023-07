EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NEON EQUITY AG baut-Beteiligung an internationaler Bildagentur action press aus- weiterer diversifizierter Ausbau des Portfolios geplant Frankfurt, 17. Juli 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408) baut ihre 9%-Beteiligung an der internationalen Bildagentur action press strategiekonform weiter aus. Darüber hinaus berät NEON EQUITY action press bei ihrer internationalen Wachstumsstrategie und bei Finanzierungen sowie im Bereich der Tokenisierung. Die Beteiligung von NEON EQUITY an action press soll weiter aufgestockt werden. action press verfügt über eine Datenbank mit 160 Mio. journalistisch verschlagworteten Bildern und Videos und zählt zu den Top-10 der größten Bildagenturen weltweit. Kunden von action press aus der DACH-Region können zudem durch die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit der Bildagentur European Pressphoto Agency (EPA) auch auf die gesamte Videoproduktion, Clips und Rohmaterial von EPA zugreifen. Erst jüngst hat action press eine Kooperation mit dem Softwareunternehmen SmartFrame Technologies (SFT) gestartet. SFT verfügt über eine innovative Bild-Streaming-Plattform, mit der Content-Eigentümer ihre Assets bestmöglich schützen und präsentieren können. SFT wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Die Kooperation beginnt zunächst im Bereich Sportfotografie und soll dann sukzessive auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. So wird action press exklusiv die gesamte offizielle Fotoproduktion für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft "All Blacks" übernehmen und diese weltweit über SmartFrame verbreiten. Der Ausbau der Beteiligung an action press ist Teil der Wachstumsstrategie von NEON EQUITY. So strebt NEON EQUITY mittelfristig ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio mit einem Zielwert von 400 Mio. EUR an. Das Investitionsprofil umfasst innovationsfähige, wachstumsstarke Unternehmen mit ESG-Fokus. Thomas Olek, CEO von NEON EQUITY: "action press nimmt als eine der führenden Bildagenturen weltweit eine bedeutende gesellschaftliche Rolle ein und passt somit bestens in unsere Investitionsstrategie. Im heutigen schnelllebigen, digitalen Zeitalter müssen Unternehmen zukunftsfähig bleiben. Solche Unternehmen begleiten wir mit unseren Investments auf ihrem Wachstumsweg. Die aktuelle Kooperation zwischen action press und SmartFrame Technology ist ein weiterer wichtiger Schritt in der erfolgreichen Geschäftsentwicklung von action press und eröffnet deutliche Ertragspotenziale und Synergieeffekte." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

