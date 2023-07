Weiden (www.fondscheck.de) - Die Investoren an den Aktienmärkten werden immer optimistischer, so die Experten von Robert Beer Investment.Ein Hindernis nach dem anderen werde genommen. Die Zinserhöhungspolitik der amerikanischen Notenbank scheine aufzugehen. Die zuletzt gemeldeten Inflationszahlen in den USA seien nun bereits auf 3% zurückgegangen und die amerikanische Wirtschaft scheine trotz der Zinssteigerungen seit einem Jahr nicht zu bremsen. Erst sei die Sorge im Markt gewesen, dass den USA bei dieser scharfen Zinsverteuerung eine schwere Rezession drohen könnte. Jetzt herrsche die Meinung, dass es höchstens ein Softlanding der Wirtschaft geben werde. ...

