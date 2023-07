Nach starken Gewinnen in der Vorwoche, kommen die Ölpreise ein gutes Stück zurück. Die Produktion in Libyen geht nach den Protesten weiter und die jüngsten Angebotssorgen sind eingedämmt. Der Brent-Preis rutscht unter die 80 US-Dollar-Marke. In Deutschland und Österreich können Verbraucher mit leichten Abschlägen beim Heizölkauf rechnen. In der vergangenen Woche wurden die Ölpreise durch eine Reihe ...

