Zürich (www.fondscheck.de) - China, die USA und Indien verursachen mehr als 50 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Damit gehören gleich zwei Schwellenländer zu den Staaten, bei denen die Dekarbonisierung von höchstem Interesse ist, so die Experten von Swisscanto."Das ist nur ein Beispiel von vielen und unterstreicht die Notwendigkeit, nachhaltige Entwicklungen in den Emerging Markets zu forcieren. Und auch wenn China Spitzenreiter beim CO2-Ausstoß ist, wird dort gleichzeitig beispielsweise enorm in Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder in die Strominfrastruktur investiert. Auch beim Thema Elektromobilität ist das Reich der Mitte ein führender Player. Es gibt also zahlreiche chancenreiche Themen mit Fokus auf Nachhaltigkeit beim Investieren in den Schwellenländern", sagt Philipp Mettler, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC). ...

