Wenn am Horizont dunklere Konjunkturwolken aufziehen, gerät die Medizintechnik verstärkt ins Visier der Anleger. Dem mittlerweile gut 700 Mrd. US-Dollar schweren Markt werden jährliche Wachstumsraten von rd. 5% zugetraut, dank struktureller Treiber wie der demographischen Entwicklung, der stark wachsenden globalen Mittelschicht und technologischer Fortschritte.In der Medizintechnik hat sich unser Nachbarland Schweiz zur Heimat echter Spezialisten gemausert: Nicht weniger als elf Unternehmen sind dort börsennotiert. In dieser Woche schauen wir auf zwei Werte, die anders als die bekannten und regelmäßig in der PLATOW Börse behandelten bekannten Vertreter Alcon (Augenheilkunde) und Sonova (Hörgeräte) weniger durch spektakuläre Übernahmen, sondern mehr durch ein stetiges organisches Wachstum überzeugen. Teurer Marktführer Wer schon einmal das Vergnügen einer Zahnimplantation erleben durfte, hat eventuell auch schon sehr persönliche Erfahrungen mit dem Baseler Dentalspezialisten Straumann gemacht. Mit einem Marktanteil von 25% sind die Schweizer in den rd. 20 Mrd. Dollar globalen Markt klarer Marktführer. Das soll nach dem Willen von CEO Guillaume Daniellot auch so bleiben: ...

