Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4537/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/107 geht es um die vorbörsliche Rally der Telekom Austria-Aktie (mit 3 Prozent Plus), die dann mit Markteröffnung wieder unsichtbar war. News gibt es zu Frequentis, Verbund, Research zu Amag, AT&S und Flughafen Wien. Beim Aktienturnier sind 3 von 8 verbliebenen Akteuren Immo-Aktien. Heute Abend gibt es noch eine 30x30-Folge zum Thema Kontoeröffnung. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

