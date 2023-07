Die jüngsten Auslieferungszahlen von Volkswagen zeichneten insgesamt ein gemischtes Bild. Weltweit konnte der Konzern sich klar verbessern und es ging um rund sechs Prozent aufwärts. Zu verdanken ist das vor allem besser laufenden Geschäften in Westeuropa. Um über 30 Prozent konnten die Absatzzahlen hier im vergangenen Monat zulegen.Nach einer schwachen Entwicklung im vorherigen Jahr scheint Volkswagen (DE0007664039) in hiesigen Gefilden wieder etwas auf die Beine zu kommen. Anders sieht es allerdings in einem der wichtigsten Märkte für die Wolfsburger ...

