Nach langer Talfahrt geht es mit der Mobotix-Aktie seit rund einem Monat wieder aufwärts. Inzwischen wurde sogar die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Alles wieder in Butter bei dem Hersteller von IP-Videosicherheitssystemen oder bleibt die finanzielle Lage angespannt? An der Börse steigt das Papier derzeit steil an. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...