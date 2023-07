ROUNDUP: Drägerwerk verdient operativ weniger als erwartet - Aktie unter Druck

LÜBECK - Wegen entspannter Lieferketten hat der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt. Darüber hinaus kehrte das Unternehmen beim operativen Ergebnis in die Gewinnzone zurück. Für einen Aufwärtstrend an der Börse reichten die Nachrichten vom Freitagabend allerdings nicht. Am Montag büßte die Vorzugsaktien rund 0,4 Prozent ein.

ROUNDUP/Richemont wächst im ersten Quartal zweistellig: Kursverluste für Sektor

GENF - Der Boom bei den Luxusgütern hält weiter an: Richemont ist in seinem ersten Geschäftsquartal (per 30. Juni) erneut zweistellig gewachsen. Dabei lief vor allem das Schmuckgeschäft stark, wie der Hersteller von Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie teurem Schmuck von Cartier und Van Cleef & Arpels am Montag in Genf mitteilte. Jedoch verfehlte Richemont die von der Schweizer Nachrichtenagentur AWP erfassten Analystenerwartungen leicht. An der Börse ging es abwärts.

Krones erwartet 2023 stärkeres Umsatzwachstum



NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones wird auf Basis der Produktionsplanung für das zweite Halbjahr zuversichtlicher für sein in diesem Jahr avisiertes Umsatzwachstum. Der Vorstand erhöhe die Prognose für das Wachstum 2023 auf 11 bis 13 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Neutraubling mit. Bislang waren 8 bis 11 Prozent erwartet worden. Die Zielgrößen für den operativen Gewinn sowie die Rendite auf das gebundene Kapital bestätigte der Konzern und will am 1. August den Halbjahresbericht vorlegen. Eine erste Implikation gab es bereits am Montag: Die Gesamtleistung von Krones hat sich laut Mitteilung im zweiten Quartal trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten gut entwickelt, insbesondere bei Elektrokomponenten. Dies sei auf die verbesserten Produktionsprozesse zurückzuführen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als drei Prozent auf die Nachrichten.

Nordea verdient dank höherer Zinsen deutlich mehr - Renditeziel erhöht

HELSINKI - Die höheren Zinsen treiben den Gewinn der skandinavischen Bank Nordea weiter in die Höhe. Nach einem abermals deutlichen Gewinnanstieg erhöhte Konzernchef Frank Vang-Jensen erwartungsgemäß das Ziel für die Eigenkapitalrendite. 2023 soll diese über der Marke von 15 Prozent liegen, sagte er am Montag nach der Vorlage der Quartalszahlen der im EuroStoxx 50 notierten Bank. Bisher hatte das Ziel bei mehr als 13 Prozent gelegen. Vang-Jensen hatte bereits in den Raum gestellt, die Latte für die Rendite etwas höher legen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt bereits 15,8 Prozent auf dem Zettel.

Musk: Twitter-Werbeerlöse halbiert



SAN FRANCISCO - Die Werbeerlöse von Twitter bleiben auch nach der Berufung einer Branchenexpertin als Firmenchefin auf niedrigem Niveau. Die Anzeigen-Einnahmen seien in etwa nur halb so hoch wie früher, räumte Twitter-Besitzer Elon Musk am Wochenende in einem Tweet ein. Auch angesichts der hohen Schulden fließe unterm Strich mehr Geld ab als reinkomme.

FTC verliert in Streit um Activision-Deal auch vor Berufungsgericht

WASHINGTON - Microsoft kommt dem Kauf des Videospiele-Riesen Activision Blizzard immer näher. Auch ein US-Berufungsgericht wies in der Nacht zum Samstag die Forderung der Wettbewerbsaufsicht FTC ab, die Übernahme mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Als letzte Hürde für den 69 Milliarden US-Dollar (61 Mrd Euro) schweren Deal bleibt damit noch der Widerstand der Wettbewerbshüter in Großbritannien.



Weitere Meldungen



-Studie: Zinsen treiben Bankgewinne hoch

-Roche reicht in USA Klage gegen Biogen wegen Actemra-Nachahmermedikament ein -Tesla baut ersten 'Cybertruck'-Pickup in Texas

-Presse: UBS plant Abbau in zwei Schritten

-Markt mit gebrauchten Elektroautos kommt nicht voran

-Carlsbergs Verkauf von Russland-Geschäft wegen Putin-Dekret ungewiss -Studie: Luxusmarken weiter auf Wachstumskurs

-Schlichtung soll Tarifkonflikt bei der Bahn lösen

-Krankenhausgesellschaft gegen Vorstoß zu mehr ambulanten Operationen -Röther-Gruppe übernimmt große Teile des Herrenmodehersteller Ahlers -ROUNDUP: Deutschland wirbt für Verlängerung des Getreideabkommens -Bahn: Auslieferung aller ICE 3 Neo bis August 2028

-Greenpeace: Wenig Fortschritt bei Fleisch aus besserer Haltung in Deutschland -Fridays for Future stellt Sofortprogramm für Verkehr vor -RTL verkauft Hochglanz-Magazin 'Salon' an Redaktionsleiterin -Einer der größten Batteriespeicher Europas in Sachsen-Anhalt geplant -Schlichtung des Tarifkonflikts bei der Bahn beginnt

-Fahrgastverband: Weitere Bahn-Streiks nicht gut für die Verkehrswende -Reibungsloser Ferienverkehr an Flughäfen - Streiks in Italien -Düsseldorfer Flughafen-Chef: Sicherheitskonzepte bundesweit prüfen -Deutlich weniger Förderanträge für Wärmepumpen im laufenden Jahr -Nabu fordert wirksame Maßnahmen für mehr Klimaschutz

-EU-Kommission will Verwendung von Quecksilber einschränken -Rundfunkbeitrag: HR-Kontrolleur kritisiert 'Gerede' von Länderchefs -'Dorfromantik' ist 'Spiel des Jahres 2023'

-Kassenärzte-Chef Gassen: mehr ambulant statt stationär operieren -Sanktionsbeauftragter: Deutsche Bauteile in russischen Geschossen -Kassenärzte warnen vor Scheitern der Klinikreform - Praxen einbinden -Höhere Sicherheitsanforderungen für Tesla bei Werksausbau -Italien und Österreich 2022 beliebteste Reiseziele für Reisende aus Deutschland -Umfrage: Mehrheit will Werbeverbote für ungesunde Kinder-Lebensmittel -BSI-Chefin schließt Sicherheitslabel für KI nicht aus -Maguire nicht mehr Kapitän bei Manchester United

-Holetschek will bundesweites Netz für Long-Covid-Kranke -Kosovo kauft Drohnen in Türkei

-Flughafen Catania stellt nach Brand Betrieb bis Mittwoch ein -Flut-Umfrage: Viele Hausbesitzer finanziell nicht vorbereitet -Michael Bröcker verlässt Chefredaktion von 'The Pioneer' -ROUNDUP: Höhere Sicherheitsanforderungen für Tesla bei Werksausbau -Amazon will seine Internetsatelliten alle sieben Jahre austauschen -Bankenaufsicht Bafin verlängert Geldwäsche-Auflagen gegen N26 -Fünf Millionen Zuschauer reichen 'Tatort' zum TV-Quotensieg°

