Gewinnmitnahmen nach einer starken Vorwoche haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag etwas zu schaffen gemacht. Durchwachsene Konjunkturnachrichten kamen aus China: Dort wuchs das BIP im zweiten Quartal zum Vorjahr zwar um 6,3 Prozent, allerdings hatten Experten im Schnitt mit einem deutlich stärkeren Anstieg gerechnet.Der DAX fiel am Nachmittag zeitweise unter die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten, konnte sich am Nachmittag aber wieder darüber stabilisieren. In der vorigen Woche hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...