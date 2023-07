FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials vor den Quartalszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber rechnet mit einem guten zweiten Jahresviertel, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Eine erneute Anhebung des Gewinn-Ausblicks (Ebit) durch den Baustoffkonzern hält er für möglich, denn die gefallene Nachfrage im privaten Wohnungsbau könne durch Infrastrukturprojekte kompensiert werden. Rückenwind für das zweite Halbjahr sieht er zudem in moderaten Preiserhöhungen und niedrigeren Kosten für Energie./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 15:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 15:25 / MESZ



ISIN: DE0006047004

