In den allermeisten Bundesländern können jene, die in den großen Ferien mit der Bahn verreisen, froh sein: Wegen der Schlichtung herrscht bis Ende August Friedenspflicht. In Bayern und Baden-Württemberg, wo sich die Ferien bis in den September ziehen, müssen sie auf eine Einigung hoffen. Sie wird durch die Konkurrenz der EVG mit der GDL von Bahn-Schreck Claus Weselsky nicht leichter. Allerdings sollte die EVG nicht überziehen. Eine Zustimmung von 26 Prozent der Mitglieder reicht zur Annahme des Schlichterspruchs. Und viele Eisenbahner dürften den Streit und die Streiks mittlerweile satthaben und angesichts der Inflation rasch mehr Geld sehen wollen.



