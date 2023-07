Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (PBoC) beschließt in dieser Woche die 1- und 5-jährigen Kreditzinsen (Loan Prime Rate) für Juli, so die Analysten von Postbank Research.Diese dürften nach einer Senkung im Juni um 10 BP unverändert bleiben. Die einjährige Loan Prime Rate für Juni dürfte bei 3,55% liegen und die fünfjährige bei 4,2%. In China steige der disinflationäre Druck und jüngste Daten würden zeigen, dass die Inflation in China ein Mehrjahrestief von 0% erreicht habe. ...

