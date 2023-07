Bonn (www.anleihencheck.de) - Ein ganzer Strauß von Wirtschaftsdaten steht diese Woche zur Veröffentlichung an, darunter die Verbraucher- und Einzelhandelspreisindices in Großbritannien, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationszahlen seien im Mai ausnahmslos enttäuschend gewesen: Die Verbraucherpreisgesamtinflation (CPI) habe unverändert bei 8,7% verharrt, während die Kerninflation im Jahresvergleich auf 7,1% gestiegen sei. Es werde damit gerechnet, dass die Energie- und Lebensmittelpreise in diesem Monat zurückgegangen seien, während die Preise für Dienstleistungen hartnäckig hoch bleiben dürften. ...

