Wien (www.fondscheck.de) - Allem Konjunkturpessimismus zum Trotz konnten die österreichischen Fonds im ersten Halbjahr 2023 wieder neues Geld anziehen und auch die Kurse sind gestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Verluste des Vorjahres seien aber noch nicht wettgemacht.Trotz der seit Monaten im Raum stehenden Konjunkturdelle hätten die Anleger und Investoren in diesem Jahr bisher eine hohe Bereitschaft gezeigt, sich am Kapitalmarkt zu engagieren. In den ersten sechs Monaten des Jahres hätten die österreichischen Fondsgesellschaften Nettomittelzuflüsse von 2,5 Milliarden Euro verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...