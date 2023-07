Wien (www.fondscheck.de) - PGIM Fixed Income hat Tom Porcelli zum Chief US Economist ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde Teil eines breit aufgestellten Teams, das von Chief Global Economist Daleep Singh geleitet werde.Porcelli sei zuvor über 14 Jahre lang in gleicher Position bei RBC Capital Markets in den USA tätig gewesen. In dieser Funktion habe er ein Team von Ökonomen geleitet, die für die US-Wirtschaftsprognosen verantwortlich gewesen seien. Seine Karriere habe er bei der Federal Reserve Bank of New York begonnen. Weitere berufliche Stationen seien leitende Positionen im Bereich Volkswirtschaft bei JP Morgan und Merrill Lynch gewesen. (News vom 14.07.2023) (17.07.2023/fc/n/p) ...

