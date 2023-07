Berlin (ots) -In der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt ist es oft eine Herausforderung, berufliche Weiterbildung und den Arbeitsalltag unter einen Hut zu bringen. Der Wunsch nach neuen Karrieremöglichkeiten kollidiert häufig mit den zeitlichen Einschränkungen einer Vollzeitbeschäftigung. Angesichts dieser Problematik haben sich moderne Lösungsansätze herausgebildet, um diese Hürden erfolgreich zu bewältigen. Hier kommt ZumFachwirt ins Spiel, eine Fernschule, die den deutschlandweit ersten staatlich zugelassenen Video-Fernlehrgang für Fachwirte und somit eine innovative Lösung für die Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zum Handels- oder Wirtschaftsfachwirt anbietet.Jasper Quast, Gründer von ZumFachwirt, absolvierte im Jahr 2015 selbst die Weiterbildung zum Fachwirt und stellte dabei fest, dass es an zeitlicher Flexibilität und leicht verständlichem Lernmaterial mangelte. Basierend auf dieser Erfahrung gründete er das Unternehmen, um anderen die Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zu erleichtern und diese flexibler zu gestalten. Mit seiner persönlichen Erfahrung als Grundlage setzt er sich dafür ein, dass die Lernenden bei ZumFachwirt die bestmögliche Vorbereitung auf ihre Prüfung erhalten.Der Fachwirt - was ist das eigentlich?Der Fachwirt ist eine Weiterbildung, die sich an Personen richtet, die bereits über eine solide berufliche Grundlage verfügen und ihre Karrierechancen verbessern möchten. ZumFachwirt bietet die Weiterbildung zum IHK Handels- und zum IHK Wirtschaftsfachwirt an. Der Wirtschaftsfachwirt ist ein breit angelegter Abschluss, der für Personen mit einer kaufmännischen Ausbildung in jedem Fachbereich geeignet ist. Der Handelsfachwirt richtet sich hingegen an Personen, die ihre Ausbildung in einem Handelsunternehmen absolviert haben. Die Kursteilnehmer werden auf spezifische Anforderungen im Handelssektor vorbereitet und können beispielsweise eine Karriere als Filialleiter anstreben.Handels- und Wirtschaftsfachwirt sind im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), ein Maßstab, der entwickelt wurde, um die Vergleichbarkeit und Transparenz im deutschen Bildungssystem zu erhöhen. Niveaustufe 6 entspricht einem Bachelorabschluss. Da Fachwirte die Kombination aus Ausbildung, Berufserfahrung und praxisbezogener Weiterbildung mitbringen, sind sie für viele Arbeitgeber äußerst attraktiv. Fachwirte haben bereits bewiesen, dass sie in der Berufswelt erfolgreich sind, und können diese Erfahrung zu ihrem Vorteil nutzen. Es ist daher in vielen Fällen strategisch klüger, den Fachwirt und anschließend gegebenenfalls den Betriebswirt zu absolvieren, anstatt drei bis vier Jahre mit einem Bachelorstudium zu verbringen, da die Ausbildungszeit in der Regel 12-18 Monate beträgt und währenddessen erste Berufserfahrung gesammelt wird. Eine der Stärken der IHK-Weiterbildungen liegt darin, dass sie eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis bieten, im Gegensatz zum eher theoretischen Ansatz an Universitäten. Die Gleichstellung beider Abschlüsse auf Niveaustufe 6 unterstreicht insgesamt den hohen Wert und das Ansehen eines Fachwirt-Abschlusses in der Wirtschaft.Was können Kunden von der Weiterbildung bei ZumFachwirt erwarten?Die Weiterbildung bei ZumFachwirt bietet Teilnehmern eine moderne und 100% flexible Lernerfahrung. Den Lernenden werden umfassende Lerninhalte in Form von aufgezeichneten Videovorlesungen, Skripten und Mindmaps zur Verfügung gestellt, die gezielt auf die IHK-Prüfung für Handels- oder Wirtschaftsfachwirte vorbereiten. Die Inhalte werden dabei anhand von einfachen Beispielen ohne Fachchinesisch erklärt und sind somit leichter verständlich als bei herkömmlichen Anbietern.Ein zentraler Aspekt, der ZumFachwirt von anderen Weiterbildungsanbietern unterscheidet, ist die Flexibilität, die den Teilnehmern geboten wird. Der gesamte Video-Fernlehrgang ist online verfügbar, und die Lernenden können die Vorlesungen so oft anschauen, wie sie möchten. Es gibt keine festen Lernzeiten, sodass Teilnehmer ihren Lernplan individuell anpassen können. Dies ermöglicht es Berufstätigen, ihre Weiterbildung nahtlos in ihren Alltag zu integrieren. Mit der zugehörigen App können die Inhalte zudem ortsunabhängig, von überall aus angesehen werden.Der Lehrgang kann im eigenen Tempo absolviert werden, da die Lehrinhalte bis zu 24 Monate zur Verfügung stehen. Dies ist besonders vorteilhaft für Berufstätige, die ihre Weiterbildung neben einer Vollzeitbeschäftigung absolvieren möchten. Für diejenigen, die mehr Zeit zum Lernen haben, beispielsweise bei einer Stelle in Teilzeit, kann der Kurs auch bereits innerhalb von 3-6 Monaten abgeschlossen werden.In einem Startgespräch bietet ZumFachwirt eine persönliche Beratung, um Teilnehmern bei der Planung und Organisation ihrer Lernzeit zu helfen und offene Fragen zu klären. Bei Verständnisproblemen während der Lernphase steht außerdem jederzeit ein Team per WhatsApp und E-Mail zur Verfügung. Diese individuelle Betreuung trägt dazu bei, dass die Teilnehmer sich im Laufe ihrer Weiterbildung nicht allein gelassen und stets motiviert fühlen.Das Lernen zahlt sich aus: Erfolge nach der WeiterbildungMit dem Fachwirt-Titel haben Absolventen die Möglichkeit, in höhere Positionen aufzusteigen, wie zum Beispiel zum Abteilungsleiter, und dadurch von einem besseren Verdienst zu profitieren. Die konkreten Chancen und Verdienstmöglichkeiten können je nach Branche variieren. Laut einer von ZumFachwirt.de durchgeführten repräsentativen Studie haben rund 60% der befragten Fachwirte kurz nach dem Abschluss eine Gehaltserhöhung zwischen 150 und über 750 EUR pro Monat erhalten. Etwa 30% der Absolventen erhielten außerdem eine Beförderung und ca. 25% der Fachwirte haben durch die Weiterbildung den Sprung in ein anderes Unternehmen geschafft.Zudem erhalten Fachwirte oft anspruchsvollere Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, ihre Verhandlungsposition langfristig zu verbessern.ZumFachwirt.de - Ihr Partner für die Weiterbildung zum IHK-FachwirtZumFachwirt.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, berufstätige Menschen dabei zu unterstützen, ihre Karriere voranzutreiben. Die Kombination aus Flexibilität, individueller Beratung und hochwertigen Lerninhalten macht die Fernschule zu einem vertrauenswürdigen Partner für die Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zum Handels- oder Wirtschaftsfachwirt. Kundenbewertungen sprechen für sich: Mit einer Weiterempfehlungsrate von 99% sind die Teilnehmer äußerst zufrieden mit ihrem Lernerfolg und dem Service.Wenn Sie Ihre Karriere auf das nächste Level bringen und dabei so flexibel wie möglich bleiben möchten, ist ZumFachwirt.de der Partner an Ihrer Seite!