Mit den zuletzt erreichten frischen Jahreshochs an den US-Börsen halten sich die Märkte weiter recht gut an den saisonalen Fahrplan. Inzwischen liegen die beiden besten Börsenwochen des Jahres aber hinter uns, die zweite Juli-Hälfte verläuft häufig wesentlich unruhiger. Dazu kommt der kleine Verfall den Terminmärkten am Freitag. Seit 2017 verlief die Verfalls-Woche an der Nasdaq immer negativ, wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...