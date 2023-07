Während viele Solar-Aktien seit Anfang des Jahres unter Wasser liegen, zeigt DER AKTIONÄR Tipp First Solar ein ganz anderes Bild. Seit Jahresbeginn hat die Aktie etwas mehr als 25 Prozent zugelegt. Am Montag vermeldete das Unternehmen einen Rekordauftrag, hier die Details. Der auf Dünnschicht spezialisierte US-Solarkonzern First Solar vermeldete am Montag einen Rekordauftrag für Photovoltaik-Module mit Energix, einem israelischen Projektentwickler für Wind- und Solarenergie. Der Vertrag beinhaltet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...