The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), Heimat der außergewöhnlichen Marke Hydrafacial, setzte auf der Seine von Paris im Rahmen der Dior Spa Cruise seine Segel, um das kundenspezifische Hydrafacial Syndeo-Gerät einzuführen eigens für diesen Anlass ganz in den Signatur-Farben von Dior Weiß und Gold.

Die Gäste an Bord der zweitägigen Schiffsreise konnten die von Dior unterstützten Hydrafacial-Behandlungen sowie andere maßgeschneiderte holistische Behandlungsprogramme für ein absolutes mentales, emotionales und physisches Wohlbefinden genießen dabei stets entlang des Flussufers und im Rahmen des vitalen Pariser Sommers The Dior Spa Cruise segelte vom 3. bis 14. Juli 2023 anlässlich der Haute Couture Fashion Week durch Paris.

"Wir sind hocherfreut, die vorgestellte Gesichtsbehandlung auf der Sommer-Wellness-Kreuzfahrt von Dior bieten zu können und wollten nun durch die Feier unserer Partnerschaft und die europäische Einführung von Hydrafacial Syndeo unserem vernetzten Behandlungsgerät der nächsten Generation groß rauskommen. Was könnte besser geeignet sein als die Erschaffung einer atemberaubenden visuellen Homage?", so Andrew Stanleick, President und CEO von BeautyHealth.

Das kundenspezifische Hydrafacial-Gerät bietet ein elegantes weißes Äußeres mit goldenen Akzenten, einen überdimensionalen Touchscreen und den mit einer individuellen CD-Wortmarke für Dior versehenen Hydrafacial-Zauberstab

BeautyHealth führte Hydrafacial Syndeo im März in Europa nach seinem erfolgreichen Debüt in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 ein. Das erste digital vernetzte Gerät seiner Art verleiht jeder Behandlung einen besonderen Status, indem es die beispiellosen Resultate der patentierten Vortex-Fusion-Technologie mit einer digitalen Erfahrung kombiniert. Mithilfe einer vernetzten Schnittstelle sind die Anbieter in der Lage, jede Behandlung nahtlos aufzuzeichnen, an die Hautbedürfnisse und Präferenzen aller Kundinnen anzupassen und mithilfe von Bildschirmanweisungen den Zugang zu erhalten stets durch berührungslose Kontrollfunktionen, die eine modernere und hygienischere Umgebung mit sich bringt.

Die kundenspezifische Farbgebung von Dior für Syndeo ist die neueste Innovation, die infolge der im Februar 2023 angekündigten Partnerschaft zwischen Hydrafacial und Dior entstand. Die Marken entwickelten gemeinsam die "Dior powered by Hydrafacial"-Erfahrung, welche die beste Dior Hautpflege mithilfe der Hydrafacial-Technologie verkörpert. Das Gerät debütierte im April im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Dior Spa im Hotel du Cap-Eden-Roc und steht nun bei ausgewählten Dior Spas rund um den Globus zur Verfügung.

Über The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweites, kategorieschaffendes Unternehmen, das jedes Jahr Millionen von Schönheits- und Gesundheitserlebnisse bereitstellt, die den Verbrauchern helfen, ihre Beziehung zu ihrer Haut, ihrem Körper und ihrem Selbstbewusstsein neu zu definieren. Unsere Marken sind Vorreiter: Hydrafacial im Bereich Hydradermabrasion, SkinStylus im Bereich Microneedling und Keravive im Bereich Kopfhautgesundheit. Gemeinsam mit unserer starken Gemeinschaft von Kosmetikerinnen, Partnern und Verbrauchern entwickeln wir individuelle Hautpflegelösungen für alle Altersgruppen, Geschlechter, Hauttöne und Hauttypen in über 90 Ländern. Wir bemühen uns, unsere Geschäfte immer achtsamer zu führen, um einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinden und den Planeten auszuüben. Finden Sie Hydrafacial in Ihrer Nähe unter https://hydrafacial.com/find-a-provider/ und erfahren Sie mehr unter beautyhealth.com oder LinkedIn.

