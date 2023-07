Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, Netflix, Rivian, Microsoft, Activision und Disney)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Tesla NVIDIA C3.ai UPS Rivian Netflix Eni Visa PayPal Disney

Die wichtigsten Quartalszahlen dieser Woche kommen von Tesla, das im Vorfeld der am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse um 2,8 % gestiegen ist und ein 10-Monats-Hoch erreicht hat. Tesla lieferte im zweiten Quartal eine Rekordzahl von Fahrzeugen aus, da Preissenkungen und andere Anreize die Nachfrage ansteigen lassen. Die wichtigste Frage in dieser Woche ist jedoch, welche Auswirkungen dies auf die Rentabilität des Unternehmens hat. Es wird erwartet, dass die Margen im zweiten Quartal die Talsohle erreichen werden. Die Aussichten sind vorerst rosig, da die Märkte mit einem weiteren Anstieg der Auslieferungen und einer Erholung der Margen in der zweiten Jahreshälfte rechnen, aber Tesla muss mit diesen Erwartungen Schritt halten, wenn es auf dem richtigen Weg bleiben will. Tesla findet heute Morgen Unterstützung, nachdem bestätigt wurde, dass der erste Cybertruck in der texanischen Fabrik produziert wurde, was die Zuversicht stärkt, dass das mit Spannung erwartete Modell nach mehreren langen Verzögerungen noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden kann und einen neuen Katalysator darstellt. Wells Fargo hat sein Kursziel für Tesla heute Morgen von $170 auf $265 angehoben.

Die Nachricht, dass der Cybertruck vom Band läuft, könnte Rivian heute belasten. Der kleinere Konkurrent verlor 3,5 %. Baird warnte, dass der Lkw ein "fundamentales Risiko und ein Risiko für die Schlagzeilen" für Rivian darstellt, das seinen eigenen Pickup-Truck namens R1T herstellt. Die Aktie ist auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Folge an Boden zu verlieren, nachdem sie nach einer Rallye, die die Aktie auf ein 2023-Hoch gebracht hat, wieder zurückgegangen ist.

Netflix notiert heute Morgen 1,3 % höher und wird ebenfalls am Mittwoch Zahlen veröffentlichen. Das Abonnentenwachstum ist wieder auf dem richtigen Weg, und die Anleger werden wissen wollen, wie sich die neue Doppelstrategie zur Wiederbelebung des Wachstums durch ein hartes Durchgreifen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern und die neue werbegestützte Variante auswirkt. Die Tatsache, dass Netflix über zwei wesentliche neue Katalysatoren verfügt, die dazu beitragen, dass die Abonnentenzahlen auf neue Rekordhöhen steigen, deutet darauf hin, dass in diesem Quartal die Chance auf einen Gewinn besteht. Andererseits würde eine Enttäuschung darauf hindeuten, dass der neue Plan nicht so schnell aufgeht, wie die Märkte in diesem Jahr erwartet haben. Für das zweite Quartal wird zum vierten Mal in Folge ein Gewinnrückgang prognostiziert, aber die Märkte gehen davon aus, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte die Früchte ernten und der Gewinn pro Aktie wieder wachsen wird, was zum Teil auf die leichteren Vergleichszahlen aus dem Jahr 2022 zurückzuführen ist. All dies hat das Potenzial, der Netflix-Aktie weiterhin Schwung zu verleihen, allerdings nur, wenn das Unternehmen mit den Markterwartungen Schritt halten kann. Die Märkte haben sich in die neue Strategie von Netflix eingekauft, und jetzt ist es an der Zeit, mit der Umsetzung zu beginnen. Die Deutsche Bank hat heute Morgen ihr Kursziel für den Streaming-Giganten von 410 auf 475 $ angehoben.

Die Disney-Aktie verliert 3,5 %. Letzte Woche wurde der Vertrag von CEO Bob Iger um zwei Jahre verlängert, so dass er bis Ende 2026 auf dem heißen Stuhl sitzen wird. In einem Interview mit CNBC sagte er, dass die Herausforderungen für Disneys lineares TV-Geschäft größer sind als ursprünglich erwartet und dass das Unternehmen möglicherweise einige Vermögenswerte verkaufen oder Partnerschaften ausloten wird, um sie zu stützen, während es seinen Vorstoß in die Sportprogramme unter der Führung von ESPN+ fortsetzt. Disney steht auch wegen der Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood unter Druck, zumal der Konkurrent Netflix als besser geschützt gilt.

Microsoft wird heute geringfügig höher gehandelt, während Activision Blizzard um 3,6 % steigt und damit ein Zwei-Jahres-Hoch markiert und in Reichweite des Microsoft-Angebots von 95 $ pro Aktie liegt. Am Wochenende wurde bekannt, dass Microsoft ein verbindliches Lizenzabkommen mit dem Konkurrenten Sony unterzeichnet hat, um den beliebten Titel "Call of Duty" auf der PlayStation zu behalten. Dies geschah kurz nachdem die US Federal Trade Commission (FTC) einen Richter nicht davon überzeugen konnte, dass die Vereinbarung dem Wettbewerb schaden würde. Die FTC hat Berufung eingelegt, aber das bedeutet, dass jetzt nur noch die britischen Regulierungsbehörden im Weg stehen, und die Competition & Markets Authority hat sich kürzlich für die Vereinbarung erwärmt.

Visa wird heute geringfügig schwächer gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Woche ein Zweijahreshoch erreicht hatte, während der Konkurrent Mastercard folgt und erneut ein Allzeithoch erreicht hatte. Das ebenfalls im Zahlungsverkehr tätige Unternehmen PayPal notiert heute um 1,9 % höher.

