Die Ford-Aktie ist am Montag in Spitze um fast sechs Prozent abgestürzt. Grund dafür waren Preissenkungen bei der elektrischen Version seines meistverkauften F-150-Pickups um bis zu 17 Prozent. Damit will das Unternehmen sich im Preiskampf gegen die neue Konkurrenz von Tesla und General Motors durchsetzen.Der Preis für die günstigste Version des elektrischen Kleinlasters F-150 Lightning Pro, der sich an gewerbliche Käufer richtet, liegt jetzt bei 49.995 Dollar. Das ist etwa 10.000 Dollar weniger ...

