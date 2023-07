Im Umfeld heute kaum relevanter US-Konjunkturdatenpublikationen sowie diverser Reden von EZB-Vorständen notierte Gold um 19:00 Uhr völlig unverändert bei 1955 USD. Seit seinem Kursfeuerwerk am 12.07., als Gold nach glänzenden US-Juni-Inflationszahlen um + 1,3 % auf 1957 USD hochgeschnellt war, setzte per Saldo also bislang eine völlige Seitwärtsbewegung ein, die zum charttechnisch dringend notwendigen Abbau der am 12.07. schlagartig eingetretenen Überkauftheit aus unserer Sicht auch überfällig war.Nicht nur charttechnisch war die auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...