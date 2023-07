Robustes Wachstum in wichtigen vertikalen Bereichen und starker Auftragseingang

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene erste Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

"Im ersten Quartal des GJ2024 erzielte LTIMindtree ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,2 %. Unsere Hauptgeschäftsfelder BFSI, Manufacturing Resources und Hi-Tech, Media, and Entertainment, die 75 unseres Umsatzes ausmachen, haben sich gut entwickelt. Unsere strategischen Programme tragen Früchte, was sich in der Aufwärtsbewegung in allen Bereichen unserer Kunden zeigt. Der Auftragseingang nahm weiter zu und erreichte in diesem Quartal 1,41 Mrd. USD. Unsere konsequente operative Ausrichtung hat dazu beigetragen, dass wir ein EBIT von 16,7 und ein PAT von 13,2 erzielt haben

-Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director

Wichtigste finanzielle Höhepunkte:

Quartal zum 30. Juni 2023

In USD: Umsatz von 1.058,7 Mio. USD (Wachstum von 0,1 im Quartalsvergleich 8,1 im Jahresvergleich) Nettogewinn von 140,1 Mio. USD (Wachstum von 3,4 im Quartalsvergleich Rückgang von 1,2 im Jahresvergleich)

In INR: Umsatz von 87.021 Mio. Rs (Wachstum von 0,1 im Quartalsvergleich 13,8 im Jahresvergleich) Nettogewinn von 11.523 Mio. Rs (Wachstum von 3,4 im Quartalsvergleich 4,1 im Jahresvergleich)



Andere Höhepunkte:

Kunden: 723 aktive Kunden (Stand: 30. Juni 2023) Kunden mit einem Volumen von mehr als 5 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 18 zu, insgesamt 148 Kunden mit einem Volumen von mehr als 10 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 9 zu, insgesamt 88 Kunden mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 3 zu, insgesamt 13

Menschen: 82.738 Fachkräfte zum 30. Juni 2023 Die Fluktuation in den letzten 12 Monaten betrug 17,8



Gewonnene Geschäfte

Eine der größten Sach- und Haftpflichtversicherungen in den Vereinigten Staaten hat LTIMindtree als strategischen Partner für eine mehrjährige Anwendungsentwicklung und -wartung gewählt.

Ein großes US-amerikanisches Versicherungs- und Altersversorgungsunternehmen hat LTIMindtree einen mehrjährigen Auftrag für 24x7 Infrastructure Managed Services erteilt.

Ein renommiertes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Personal Computing, das für seine Qualität und Innovation bekannt ist, hat sich für LTIMindtree entschieden, um die digitale Transformation und die Neugestaltung von Geschäftsprozessen voranzutreiben, einschließlich der Einführung von as-a-Service-Geschäftsmodellen.

Ein in den Vereinigten Staaten ansässiger Gigant der digitalen Kommunikationstechnologie hat sich mit LTIMindtree zusammengetan, um eine belastbare Lieferkette für die Akquisition neuer Geschäfte zu entwickeln.

Ein in Großbritannien ansässiger Pharmariese hat LTIMindtree einen mehrjährigen Vertrag über die Bereitstellung von SAP Managed Services sowie von Test- und Supportleistungen erteilt.

Ein führendes amerikanisches multinationales Konsumgüterunternehmen beauftragte LTIMindtree mit der Entwicklung und Unterstützung seiner integrierten Medienlösungsplattform für kanalübergreifendes Ad-Buying.

Eine renommierte Regulierungsbehörde hat LTIMindtree für die Implementierung ihres Next-Generation Data Warehouse ausgewählt.

LTIMindtree eröffnete ein neues Logo in der Getränkeindustrie mit einem Anwendungsdienstleistungsgeschäft, das es unserem Kunden ermöglicht, ein skalierbares Core-Flex-Modell für IT-Anwendungsdienste aufzubauen.

Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Risikomanagement und -beratung hat sich für LTIMindtree entschieden, um eine Cloud-basierte Datenplattform auf der grünen Wiese mit AWS aufzubauen. Diese hochmoderne, grundlegende Plattform wird dem Kunden helfen, die Erfahrung des Anbieters und der Kunden zu verbessern, indem Daten genutzt werden, um einen Informationsvorsprung zu schaffen.

Ein führender US-amerikanischer Sach- und Unfallversicherer wählte LTIMindtree aus, um seine alte Datenplattform auf die Cloud-Datenplattform von Snowflake zu migrieren und zu modernisieren und dabei unser proprietäres PolarSled-Toolset einzusetzen.

Anerkennungen

Anerkannt als "Leader" in der PEAK Matrix 2023 der Everest Group für IT-Dienstleistungen im Bereich Asset Wealth Management.

Anerkannt als "Leader" in der Microsoft Dynamics 365 PEAK Matrix 2023 der Everest Group.

Gewinner des 2023 Global System Integrator Innovation Partner of the Year Award von Snowflake.

Anerkannt als Visionär im Gartner® Magic Quadrant 2023 für Data Center Outsourcing Hybrid Infrastructure Managed Services.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern angetrieben und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Veränderungen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

