STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Angriff auf die Krim-Brücke:

"In der direkten Konfrontation müssen sich die Ukrainer zunächst auf noch mehr wütende Reaktionen der russischen Seite einstellen, auch und gerade gegen zivile Ziele. Und Russland muss in der Folge immer wieder damit rechnen, dass der Krieg auch das eigene Territorium erreicht. Im Westen ist dieses Szenario bisher noch nicht allzu vertieft diskutiert worden, das wird sich ändern. Das Kriegsrecht erlaubt, dass auch der Aggressor auf eigenem Boden angegriffen wird. Militärisch mag das mancherorts durchaus Sinn ergeben - und praktisch scheint die Ukraine dazu inzwischen in der Lage zu sein. Welche Auswirkungen das auf die weitere Unterstützung der Ukraine haben könnte, darüber wird es noch viel Gesprächsbedarf geben."/yyzz/DP/he