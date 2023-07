One Banana, the Better Banana Company, hat seinen neunten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Der Bericht enthält einen aktualisierten Überblick über die Leistung des Geschäftsbereichs Bananen von AgroAmerica und die im Laufe des Jahres 2022 im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens (CSS) erzielten Leistungen.

One Banana Sustainability Report 2022 details the company's structure, governance, strategy, and management, with a specific focus on the material issues identified. Over the past year, One Banana has worked on environmental, social, and governance topics relevant to the business. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass das Jahr 2022 das letzte Kapitel unserer derzeitigen Strategie und den Beginn eines bedeutenden Wandels darstellt. In diesem Prozess wird unsere starke Nachhaltigkeitsgrundlage eine neue robuste integrierte Strategie einleiten, die unseren Weg in den Jahren 2023 und 2024 bestimmen wird. Dieser spannende Schritt führt uns zu kontinuierlichen Verbesserungen und in eine nachhaltigere Zukunft", erklärte Fernando Bolaños, CEO von AgroAmerica.

Mit einem regenerativen Ansatz trifft unser Unternehmen Maßnahmen zur Förderung der Bodengesundheit, Ressourcenerhaltung, Bewahrung der biologischen Vielfalt und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Im Rahmen dieser Strategie hat One Banana ein in der Region einzigartiges Projekt eingeleitet, mit dem Bienen und andere Bestäuber in Waldschutzgebieten, die sich in unserem Betriebsumfeld befinden, geschützt werden sollen.

Zu den im Bericht aufgeführten Leistungen gehören insbesondere:

die Errichtung eines großen Naturschutzgebiets als Habitat von mehr als 30.000 einheimischen Bienen und anderen Bestäubern;

die Auszeichnung mit dem "Grand Prize in Business Sustainability" des American Chamber of Commerce für unser Renaturierungsprojekt des Mangrove-Ökosystems an der Pazifikküste in Guatemala;

der Erhalt der "Upcycled"-Zertifizierung bei der Produktion natürlicher Inhaltsstoffe;

die Verarbeitung von über 222 Millionen Bananen in nachhaltige, zertifizierte "Upcycled"-Lebensmittelzutaten;

die Schaffung von über 12.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen mit Förderung der Gleichheit der Geschlechter und Entwicklungschancen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien und unsere benachbarten Gemeinschaften;

Beiträge zu 11 der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen;

ein Portfolio von 12 internationalen Zertifizierungen im Zusammenhang mit empfehlenswerten Methoden, nachhaltigem Betrieb sowie Lebensmittelqualität und -sicherheit;

Naturschutz auf Waldgebieten von mehr als 970 ha in Gebieten, wo unser Unternehmen tätig ist.

"Im Jahr 2022 wurden Initiativen für soziale Verantwortung durchgeführt, die zu unserer Nachhaltigkeits- und zu unserer Geschäftsstrategie gehören. Wir sind ein erstklassiges Unternehmen, das sich durch nachhaltige Entwicklung an globale Marktherausforderungen anpasst, so dass wir unseren Kunden hochgradig wertsteigernde Produkte anbieten können", so Robert Adams, President von One Banana.

Der Bericht macht deutlich, dass wir auf unserem Weg in die Zukunft den Fokus wiederum auf Nachhaltigkeit richten und unser Engagement für die Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung bei der Produktion hochwertiger, nachhaltig erzeugter Lebensmittel erneut bekräftigen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

