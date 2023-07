BITCOIN GROUP SE

Nach einem klirrend kalten Krypto-Winter im vergangenen Jahr mit Kursverlusten von bis zu 78 % allein beim Bitcoin zählt die Asset-Klasse mit einem Plus von 90 % seit Beginn 2023 zu den besten Performern am Markt. Unternehmen aus diesem Segment wie MicroStrategy, Coinbase, Hut 8 Mining oder Bit Digital konnten sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppeln. Nachholbedarf hat dagegen die deutsche Bitcoin Group, die mit ihrer Tochter den Handelsplatz für digitale Währungen, bitcoin.de, betreibt. Dabei besitzt die Holding deutlich mehr Substanz als vergleichbare Mitbewerber.

