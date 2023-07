Eli Lilly meldet Donanemab offiziell zum Vertrieb an. Das erfolgreiche Alzheimer Medikament stellt einen wichtigen Durchbruch in der Behandlung von Demenzpatienten dar. Ford Motor facht den Preiskrieg in den USA weiter an. Speziell bei den elektrischen Fahrzeugen senkt der Autokonzern die Preise deutlich und setzt die Rabattschlacht damit fort. Atoss kann positiv überraschen. Die Prognose für 2023 war bereits sehr stark, aber dank eines erfolgreichen ersten Halbjahres erhöhte der Vorstand die Prognose noch einmal.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstagmorgen ...

