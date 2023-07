Der DAX wird am Dienstag kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher bei 16.076 Zählern. Am Montag hatte der DAX die 16.000er-Marke und auch die 50-Tage-Linie nach einem Test erfolgreich verteidigen können.Top-Gewinner waren am Montag die Finanwerte um Deutsche Bank, Munich Re und Commerzbank. Schwächste Werte des Tages waren zum Wochenstart Vonovia, Infineon und Sartorius. Sartorius veröffentlicht am Freitag ...

