Die Aktie von Drägerwerk (WKN: 555063) ist am Montag mit einem Kurs von rund 46 € aus dem Handel gegangen. Im Mehrjahres-Chart ist erkennbar, dass sie nach dem langen Abwärtstrend seit Mitte 2021 in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Noch ist keine klare Tendenz erkennbar. Worauf sollten sich Anleger jetzt einstellen? Drägerwerk vorgestellt Das Lübecker Unternehmen Drägerwerk ist insbesondere für seine umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...