The following instruments on XETRA do have their first trading 18.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.07.2023Aktien1 IT0001029492 Saes Getters S.p.A.2 GG00BMB5XZ39 Global Interconnection Group Ltd.3 MHY8900D1085 Toro Corp.4 FR001400IAM7 Boostheat SASAnleihen/ETF1 US78016HZS20 Royal Bank of Canada2 XS2649696890 Cirsa Finance International S.à.r.l.3 XS2649695736 Cirsa Finance International S.à.r.l.4 IT0005556011 Italien, Republik5 US78016HZR47 Royal Bank of Canada6 DE000HLB43J6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 US78016FZZ07 Royal Bank of Canada8 IE000JBB8CR7 AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF9 IE0001A541Y3 JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF