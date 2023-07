Nach der Erholungsrally in der Vorwoche dominieren am Kryptomarkt nun wieder die roten Vorzeichen. Der Bitcoin ist dabei am Montagabend sogar kurzzeitig auf ein neues Tief seit Mitte Juni gefallen, nachdem er am Donnerstag ein neues 52-Wochen-Hoch markiert hatte. Dieses das Auf und Ab dürfte nun erst einmal weitergehen.Davon geht zumindest Marktexperte Edward Moya vom Broker Oanda aus, denn der Fokus der Marktteilnehmer liege weiterhin nur auf der Zulassung physischer Bitcoin-ETFs in den USA. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...