Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht, Mo., 17.07.23 - keine Spur von Rezessionssorgen im DAX, wieder über 16.000 - Sorgenkind ChinaBörsenradio Schlussbericht, Mo., 17.07.23 - keine Spur von Rezessionssorgen im DAX, wieder über 16.000 - Sorgenkind China Der DAX hatte noch in der Vorwoche kräftig zugelegt und mehr als drei Prozent gewonnen - das beste Ergebnis seit März. Doch zum Wochenstart musste er Federn lassen und rutschte kurzzeitig unter die psychologisch wichtige Schwelle von 16.000 Punkten. Erst als die US-Börsen ins Plus drehten, konnte er seine Verluste etwas eindämmen. Die Themen in diesem Podcast: Euro Finance Weekly Podcast mit Andreas Scholz und Kurt Neuwirth: "Auch ohne weitere ...

