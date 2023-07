Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Life Plan Resorts (LPR), freut sich, sein bahnbrechendes Projekt zur Schaffung des weltweit umfassendsten Seniorenresorts für gesundes Altern bekannt zu geben. Diese visionäre Entwicklung wird eine Life Plan Community sein, die einen integrierten Ruhestandsplan und ein Refugium mit Unterkünften, Gastfreundschaft, Fitness, Wellness und laufender Gesundheitsversorgung sowie über 100 Aktivitäten auf einem 36-Loch-Golfplatz bietet, um das Wohlbefinden der Bewohner in Geist, Körper und Seele zu gewährleisten.Das LPR-Resort liegt in einem wunderschönen, geschützten Korkwald in Benavente, angrenzend an das Naturschutzgebiet der Tajo-Mündung, einem der größten Feuchtgebiete Europas, und verfügt über ein 2,8 Kilometer langes, atemberaubendes Flussufer. Es wird in mehreren Phasen entwickelt, um eine harmonische Integration in die natürliche Umgebung zu gewährleisten.Unbeschwertes Leben (Carefree Living)Die Entscheidung von LPR, dieses außergewöhnliche Seniorenresort in Benavente, nur 35 Autominuten von der Hauptstadt Lissabon entfernt, zu errichten, wird durch die überzeugenden demografischen Gegebenheiten des europäischen Marktes gestützt. Da immer mehr Menschen Lösungen für den Ruhestand suchen, bei denen gesundes Altern, Sicherheit und Seelenfrieden im Vordergrund stehen, erkennt Life Plan Resorts die enorme Gelegenheit an, dieser Nachfrage gerecht zu werden.Portugal bietet aufgrund seiner günstigen steuerlichen Anreize und der einzigartigen Positionierung des Landes als ideales Ziel für Rentner ein perfektes Umfeld für das LPR-Resort. Zusammen mit den niedrigen Lebenshaltungskosten, dem gemäßigten Klima und der hohen Sicherheit könnte Portugal das Florida Europas für Ruheständler werden.LPR zelebriert das Leben und fördert einen aktiven, erfüllten Lebensstil für seine Bewohner. Durch ein sorgfältig konzipiertes Programm für gesundes Altern haben die Bewohner Zugang zu vier wesentlichen Komponenten: körperliche Gesundheit und Fitness, geistiges und kognitives Wohlbefinden, soziales Engagement und spirituelle Bereicherung.Life Plan Resorts setzt sich für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wohnen ein. Das Resort wird grün-zertifiziert sein und umweltfreundliche Initiativen wie Solarenergie und Bio-Gärten integrieren.Die Anlage mit seinen 1.400 Wohneinheiten wird ein beeindruckendes Spektrum an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bieten, die den Bewohnern einen lebendigen und bereichernden Lebensstil ermöglichen. Von luxuriösen Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zu hochmodernen Gesundheitseinrichtungen können die Bewohner eine Reihe erstklassiger Angebote erwarten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten sind.Einer der Höhepunkte des Resorts wird die Umgestaltung des bestehenden 36-Loch-Golfplatzes sein, wobei neun Löcher in einen Executive-Platz umgewandelt werden.Life Plan Resorts hat auch ein innovatives Finanzierungsmodell entwickelt, um die Realisierung dieses ehrgeizigen Projekts zu unterstützen. LPR bietet 3 Schlüsselkomponenten an: (a) den Erwerb eines lebenslangen Nutzungsrecht, dem Life Right (das lebenslange Besitzsicherheit bietet), (b) eine Club-Mitgliedschaft mit einem Programm für gesundes Altern (bietet Zugang zu allen Versorgungseinrichtungen, Annehmlichkeiten, Aktivitäten und dem Kultur- und Lernzentrum) und (c) gebündelte monatliche Dienste (alle Ausgaben für HOA (gesundes Altern), Sicherheit, Versorgungsunternehmen, Internet und TV). Diese Struktur bietet eine größere finanzielle Sicherheit bei gleichzeitigem Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung, falls diese benötigt wird.Die Vorteile des umfassenden LPR-Resorts für den Ruhestand reichen über seine Grenzen hinaus. LPR hat ein zweites Grundstück ausfindig gemacht und ist der Ansicht, dass es das Potenzial hat, auf 5.000 Einheiten zu wachsen. Das Projekt wird mehr als 1 Milliarde Euro kosten und 1.400 Dauerarbeitsplätze schaffen.Das Projekt wird von Dr. Jack Shevel geleitet, einem südafrikanischen Arzt für Allgemeinmedizin, der sich zum Unternehmer entwickelt hat und auf drei Kontinenten im Gesundheitswesen tätig war und zwei erfolgreiche Börsennotierungen vorweisen kann.Weitere Informationen zu LPR und seinem bahnbrechenden Seniorenresort finden Sie auf www.lifeplanresorts.com (https://lifeplanresorts.com/)